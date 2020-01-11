Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал, насколько болельщики заслуженно критикуют форварда "Зенита" и сборной России Артему Дзюбу.
"Я не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного, но, конечно, если говорить об игре, а не о тех диких выкриках, которые сопровождали его на трибунах. С тех, кто много говорит, много спрашивают. А Артем говорит много и часто выступает. И перед игрой с Сан-Марино говорил о том, что забьет семь мячей, а в итоге не оформил ни одного.
В ключевых матчах — против "Локомотива", "Лейпцига" или сборной Бельгии — болельщики не увидели такого лидера, которым Артема пытаются подавать. Такое ощущение, что он зависит от своего настроения", — цитирует Бышовца "Собеседник".
Бышовец: в ключевых матчах болельщики не увидели такого лидера, которым Дзюбу пытаются подавать
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