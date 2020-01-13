Слуцкий начинает с введения штрафов, «Монако» Головина - лучшая команда тура

Слуцкий начинает в «Рубине» с введения штрафов
Вчера утром казанская команда вышла из отпуска и прошла медосмотр в столице Татарстана. Дмитрий Тарасов, уже присоединившийся к команде, успел дать комментарий, в котором рассказал о прочувствованном уважении со стороны молодых игроков «Рубина», а Леонид Слуцкий (с ним футболисты встретились во второй половине дня) напомнил, что и с демократическим подходом не обойтись без системы наказаний:
- Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.
Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубин). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.
Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств, - объяснил новый наставник «Рубина».
Сегодня команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию. Товарищеские матчи на первый подготовительный этап назначены с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).
Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо?
Зидан – автомат по штамповке трофеев
Если вчера вы пропустили решающий матч Суперкубка Испании, ни в коем случае не расстраивайтесь. «Реал» и «Атлетико» не забивали друг другу на протяжении двух часов, а серия пенальти оказалась лишена какой бы то ни было драмы – «матрасники» начали с двух промахов и не смогли навязать борьбу в главной футбольной лотерее.
Наверное, это справедливо: потому что ни «Реал», ни «Атлетико» не должны были играть за Суперкубок, но федерация испанского футбола пошла на пересмотр традиционных правил – ведь за мини-турнир в формате финал четырёх Саудовская Аравия (да, Суперкубок Испании проходил там) заплатила 120 млн на три года.
Плата за жадность. "Реал" и "Атлетико" раскатали вату в финале, в котором не должны были играть
Но самое любопытное не в решающей игре, а в статистике главного тренера «Реала» Зидана. Вот где действительно – «галактикос».
Для Зизу это уже десятый трофей в качестве наставника «Реала» (второй показатель в истории клуба, первый в списке – Мигель Муньос) и девятый выигранный финал из (!) девяти. На счету легендарного француза трижды взятый трофей Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка Европы и дважды – победа на клубном чемпионате мира.
А ещё подсчитали, что Зидан берет трофей в «Реале» в среднем каждые 19 матчей (всего во главе команды Зизу провёл 187 игр).
«Сити» выходит на второе место, но какой в этом смысл?
Вчера «Манчестер» без особенных сложностей размотал «Астон Виллу» (6:1) и обошёл хотя бы «Лестер» - главные соперники АПЛ последних лет снова соседствуют в турнирной таблице. Конечно, особого смысла это не имеет, поскольку до «Ливерпуля» остаётся 14 очков. Короче говоря – практически без шансов.
Зато Агуэро забил 177-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром-легионером лиги, обойдя Анри. А ещё на его счету 12-й хет-трик – по этому показателю Серхио обошёл легендарного Алана Ширера и теперь является абсолютным рекордсменом лиги.
А еще форвард с 177 голами вошел в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ.
Видели, что творит «Монако» Головина?
У любимой французской команды в России (пока там играет Головин) выдался непростой вечер. Накануне «монегаски» встречались с безоговорочным лидером Лиги 1 «ПСЖ» - и устроили с грандом настоящую перестрелку.
В матче было всё – и шесть голов, забитых на троих, и драма (дважды вперёд выходил «ПСЖ», один раз – «Монако»), и судейский скандал: Слимани забил третий гол своей команды, находясь в очевидном офсайде.
Арбитр прибег к помощи VAR – и зафиксировал гол. Многие не поняли этого решения, но позднее вроде как разобрались, что дело в касании Маркиньоса, который старался перехватить передачу.
Не хватило одного – результативных действий от Александра Головина. При этом возможности забить у российского полузащитника были.
Остаётся надеяться, что с новым тренером Морено (это был тренерский дебют в Лиге 1) дела у бывшего игрока ЦСКА пойдут только лучше. А пока «Монако» - команда тура по версии издания L’Equipe.
«Ювентус» возглавил Серию А
Феерический тур в итальянском футболе подходит к завершению. Про зарубы «Лацио» и «Аталанты» с «Интером» мы уже рассказывали, а вот матч «Ювентуса» против «Ромы» состоялся вчера – благодаря потере очков командой Конте туринцы могли выбиться в лидеры, чем они и воспользовались.
Жара в Италии
Роналду забил 9-й гол в шести последних матчах чемпионата Италии и вышел на второе место в таблице бомбардиров. Всего португалец наколотил 14 мячей – столько же у Лукаку. Правда, до космического Иммобиле (20) обоим ещё далеко.
А для «Ромы» всё закончилось совсем плохо – не только поражением, но и разрывом «крестов» 20-летнего хавбека Николы Дзаньоло. Так что итальянец, увы, вполне может пропустить грядущий Евро.
Фото: Getty Images