Слуцкий начинает с введения штрафов, «Монако» Головина - лучшая команда тура

Завершение огненных выходных в Италии лидерством «Ювентуса», девятый выигранный финал Зиданом из девяти и главный по хет-трикам в АПЛ Серхио Агуэро

Фото: ФК «Рубин»