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Слуцкий начинает с введения штрафов, «Монако» Головина - лучшая команда тура

Завершение огненных выходных в Италии лидерством «Ювентуса», девятый выигранный финал Зиданом из девяти и главный по хет-трикам в АПЛ Серхио Агуэро
Фото: ФК «Рубин»

Слуцкий начинает в «Рубине» с введения штрафов


Вчера утром казанская команда вышла из отпуска и прошла медосмотр в столице Татарстана. Дмитрий Тарасов, уже присоединившийся к команде, успел дать комментарий, в котором рассказал о прочувствованном уважении со стороны молодых игроков «Рубина», а Леонид Слуцкий (с ним футболисты встретились во второй половине дня) напомнил, что и с демократическим подходом не обойтись без системы наказаний:

- Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.

Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубин). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.

Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств, - объяснил новый наставник «Рубина».



Сегодня команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию. Товарищеские матчи на первый подготовительный этап назначены с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо?

Зидан – автомат по штамповке трофеев


Если вчера вы пропустили решающий матч Суперкубка Испании, ни в коем случае не расстраивайтесь. «Реал» и «Атлетико» не забивали друг другу на протяжении двух часов, а серия пенальти оказалась лишена какой бы то ни было драмы – «матрасники» начали с двух промахов и не смогли навязать борьбу в главной футбольной лотерее.

Наверное, это справедливо: потому что ни «Реал», ни «Атлетико» не должны были играть за Суперкубок, но федерация испанского футбола пошла на пересмотр традиционных правил – ведь за мини-турнир в формате финал четырёх Саудовская Аравия (да, Суперкубок Испании проходил там) заплатила 120 млн на три года.

Плата за жадность. "Реал" и "Атлетико" раскатали вату в финале, в котором не должны были играть

Но самое любопытное не в решающей игре, а в статистике главного тренера «Реала» Зидана. Вот где действительно – «галактикос».


Для Зизу это уже десятый трофей в качестве наставника «Реала» (второй показатель в истории клуба, первый в списке – Мигель Муньос) и девятый выигранный финал из (!) девяти. На счету легендарного француза трижды взятый трофей Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка Европы и дважды – победа на клубном чемпионате мира.

А ещё подсчитали, что Зидан берет трофей в «Реале» в среднем каждые 19 матчей (всего во главе команды Зизу провёл 187 игр).

«Сити» выходит на второе место, но какой в этом смысл?


Вчера «Манчестер» без особенных сложностей размотал «Астон Виллу» (6:1) и обошёл хотя бы «Лестер» - главные соперники АПЛ последних лет снова соседствуют в турнирной таблице. Конечно, особого смысла это не имеет, поскольку до «Ливерпуля» остаётся 14 очков. Короче говоря – практически без шансов.

Зато Агуэро забил 177-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром-легионером лиги, обойдя Анри. А ещё на его счету 12-й хет-трик – по этому показателю Серхио обошёл легендарного Алана Ширера и теперь является абсолютным рекордсменом лиги.


А еще форвард с 177 голами вошел в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ.

Видели, что творит «Монако» Головина?


У любимой французской команды в России (пока там играет Головин) выдался непростой вечер. Накануне «монегаски» встречались с безоговорочным лидером Лиги 1 «ПСЖ» - и устроили с грандом настоящую перестрелку.

В матче было всё – и шесть голов, забитых на троих, и драма (дважды вперёд выходил «ПСЖ», один раз – «Монако»), и судейский скандал: Слимани забил третий гол своей команды, находясь в очевидном офсайде.

Арбитр прибег к помощи VAR – и зафиксировал гол. Многие не поняли этого решения, но позднее вроде как разобрались, что дело в касании Маркиньоса, который старался перехватить передачу.

Не хватило одного – результативных действий от Александра Головина. При этом возможности забить у российского полузащитника были.


Остаётся надеяться, что с новым тренером Морено (это был тренерский дебют в Лиге 1) дела у бывшего игрока ЦСКА пойдут только лучше. А пока «Монако» - команда тура по версии издания L’Equipe.

«Ювентус» возглавил Серию А


Феерический тур в итальянском футболе подходит к завершению. Про зарубы «Лацио» и «Аталанты» с «Интером» мы уже рассказывали, а вот матч «Ювентуса» против «Ромы» состоялся вчера – благодаря потере очков командой Конте туринцы могли выбиться в лидеры, чем они и воспользовались.

Жара в Италии

Роналду забил 9-й гол в шести последних матчах чемпионата Италии и вышел на второе место в таблице бомбардиров. Всего португалец наколотил 14 мячей – столько же у Лукаку. Правда, до космического Иммобиле (20) обоим ещё далеко.

А для «Ромы» всё закончилось совсем плохо – не только поражением, но и разрывом «крестов» 20-летнего хавбека Николы Дзаньоло. Так что итальянец, увы, вполне может пропустить грядущий Евро.

Фото: Getty Images


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Теги: Монако Головин Слуцкий Рубин Манчестер Сити Агуэро Ювентус Роналду
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити 22 47
3 Лестер  22 45
4 Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед 22 32
...
20 Норвич 22 14
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 19 48
2 Интер 19 46
3 Лацио 18 42
4 Аталанта 19 35
5 Рома 19 35
6 Кальяри 19 29
...
20 СПАЛ 19 12
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