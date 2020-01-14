Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию об интересе к 27-летнему полузащитнику "Спартака" Джано Ананидзе.
Ранее стало известно, что Ананидзе может также перейти в турецкий "Денизлиспор".
"Мы не делали предложение "Спартаку" по Джано, но такой игрок, безусловно, нам интересен.
Вы сами понимаете, что его зарплата — это полбюджета клуба. Если будем рассматривать возможность приглашения игрока, то только аренда", — сказал Худяков в беседе с Sport24.
В текущем сезоне Ананидзе провел в составе "Спартака" 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Спортивный директор "Тамбова": зарплата Ананидзе — полбюджета клуба. Но он нам интересен
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