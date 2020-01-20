Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" согласился продать игрока в бразильский клуб за 8 млн евро.
Айртон уверил, что не собирается никуда уходить из "Спартака". По словам футболиста, никаких официальных предложений по нему не поступало. Дополнительно игрок отметил, что прошел всего лишь год с момента подписания контракта с российской командой.
- Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе, - цитирует "Чемпионат" слова игрока.
Напомним, что за красно-белых Айртон играет с декабря 2018 года.
В текущем сезоне РПЛ футболист провел 17 матчей и не отличился результативными действиями.
"Спартак" ушел на перерыв на десятой строчке РПЛ.
Айртон ответил, действительно ли он уходит из "Спартака"
Фланговый защитник красно-белых прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в "Сантос".
Фото: ФК "Спартак"
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