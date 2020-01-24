Официально: Краневиттер покинул «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе полузащитника Матиаса Краневиттера. Пока неизвестно, где продолжит карьеру аргентинский хавбек.
Фото - ФК "Зенит"
«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Краневиттер был замечен в Мексике. По данным мексиканских СМИ, аргентинец ведёт переговоры с «Монтерреем». Мексиканский клуб подтвердил заинтересованность в футболисте.

В текущем сезоне Матиас принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах. Краневиттер перешёл в «Зенит» из «Атлетико» (Мадрид) в 2017 году. Питерцы заплатили за него 8 млн евро.


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Теги: РПЛ Зенит Краневиттер
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