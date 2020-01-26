Как сообщает издание A Bola, осуществиться трансфер может уже в это трансферное окно.
Напомним, что летом 2019-го и прошлой зимой сообщалось об интересе к фланговому защитнику питерского "Зенита". Как сообщалось в СМИ, клубы всерьез обсуждали возможность перехода аргентинца, но не сошлись в трансферной стоимости: руководство "Спортинга" оценило Акунью в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Акунья провел 24 матча за "Спортинг", в которых отметился 2 голами и голевой передачей. Также на счету Акуньи 25 матчей за сборную Аргентины.
Интересовавший "Зенит" Акунья может перейти в "Монако"
Лиссабонский "Спортинг" планирует продать 28-летнего футболиста сборной Аргентины Маркоса Акунью в "Монако"
Фото: the18.com
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