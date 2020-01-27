- Шамов выбыл на срок до шести месяцев, у него очень серьёзная травма. Обидно, получил её в самый последний момент. Я уже тянулся свистеть об окончании тренировки, а он просто руку поднял неудачно…
Теперь у нас только два вратаря. Это вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. Понимание по кандидатуре появилось, передал фамилию спортивному директору, - цитирует Черевченко Чемпионат.
Также Черевченко отметил, что команде требуется приобретение защитника и нападающего.
25-летний Шамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне и отыграл 5 матчей за тульский "Арсенал".
Черевченко: я уже заканчивал тренировку, а Шамов неудачно поднял руку и выбыл на полгода
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал об обидной травме, полученной голкипером Егором Шамовым на тренировке.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»