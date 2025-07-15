"Да, Егор хочет уйти из "Црвены". Не только, потому что сейчас не попадает в заявку на контрольные матчи. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более уже есть определенный опыт, язык он знает", - цитирует Игоря Пруцева Odds.ru
В сезоне-2024/2025 Егор Пруцев выступал за словенский "Целе" на правах аренды - полузащитник провел за команду во всех турнирах 14 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами, ранее россиянин уже выступал за словенский клуб.
Всего на счету Егора Пруцева 24 матча за сербскую "Црвену Звезду" и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с сербским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Отец Пруцева: есть несколько предложений из России, но Егор не хочет возвращаться
Отец полузащитника "Црвены Звезды" Егора Пруцева Игорь Пруцев высказался о будущем своего сына.
Фото: ФК "Црвена Звезда"