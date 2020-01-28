Ранее сообщалось, что РПЛ согласилась с замечаниями РФС по поводу нелигитимности выборов президента лиги.
- Собрание было посвящено моментам, связанным с выборами руководителя лиги. Пришли к следующему: мы приняли замечания РФС, в связи с этим решили в соответсвии с регламентном назначить срок утверждения кандидатур до 4 февраля. 17 марта – выборы руководителя РПЛ. Сформирована избирательная комиссия. В соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены изменения в уставе. Хотим отметить, что РФС сам признал необходимость изменения корректировок, - приводит слова Кикнадзе "Чемпионат".
Напомним, что на прошлом собрании клубы РПЛ единогласно перевыбрали Сергея Прядкина на пост президента лиги. РФС не согласился с тем, как были проведены выборы. Избирательный комитет принял решение о том, что процедуру необходимо повторить из-за нарушений регламента.
Последние 13 лет президентом РПЛ является Сергей Прядкин.
Кикнадзе подтвердил, что РПЛ приняла замечания РФС
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал закончившееся собрание РПЛ
Фото: ФК "Локомотив"
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