Как сообщает Sport24, футболист подпишет с красно-белыми арендное соглашение до конца сезона.
Вчера стало известно о том, что Соболев отправится с "Крыльями Советов" на второй сбор. В его услугах ранее были заинтересованы ЦСКА, "Динамо" и один английский клуб.
В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидирует Артем Дзюба, на счету которого 11 мячей.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Sport24: Соболев перейдет в "Спартак"
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев станет игроком "Спартака".
Фото: ФК Крылья Советов
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