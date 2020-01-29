Соглашение рассчитано до конца сезона.
Ранее сообщалось, что за аренду форварда "Спартак" заплатит "Крыльям" 500 тысяч евро. Летом красно-белые смогут выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей и забил 10 голов.
"Крылья Советов" объявили о переходе Соболева в "Спартак"
Пресс-служба "Крыльев Советов" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Александра Соболева в "Спартак" на правах аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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