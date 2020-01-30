– Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить, – цитирует Кокорина "Бизнес Онлайн".
Программа Фетисов, посвящённая ситуации с Кокориным, который не полетел с "Зенитом" на сбор команды и переведен в "Зенит-2", выйдет в эфир на телеканале "Звезда" в воскресенье в 23:00 мск.
Нападающий не принимал участия в официальных матчах с осени 2018 года, когда был арестован за драки в Москве.
Кокорин ответил, был ли у него разговор с Ротенбергом по поводу аренды в "Сочи"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поучаствовал посредством телефонной связи в эфире программы "Фетисов" на телеканале "Звезда" и ответил на вопрос, обсуждал ли он с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом аренду в команду заранее.
Фото: ФК "Зенит"
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