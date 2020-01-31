Александр Кокорин вылетает на турецкий сбор с "Зенитом-2", сообщает телеграм-канал "РИА Новости Спорт".
Вчера 28-летний форвард заявил, что отправится на сборы с "Зенитом-2", а после прохождения сбора будет принимать решение о дальнейшем месте продолжения карьеры.
Напомним, что 21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже информацию подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Сам футболист отказался от перехода в сочинский клуб. Представитель игрока Кирилл Логинов также опроверг информацию об аренде в "Сочи".
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского "Локомотива".
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"
Фото: ФК "Зенит"
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