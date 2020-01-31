ЦСКА представил форму от нового технического спонсора

Новый производитель формы и экипировки московского ЦСКА компания Joma в своем Instagram-аккаунте представила форму для "армейцев".



Домашняя версия формы сделана в традиционных для ЦСКА красно-синих цветах. Гостевой вариант представлен в бело-серой расцветке, а резервная форма стала желто-черной.

О сроке соглашения и сумме контракта ЦСКА с испанской компанией не сообщается.

С 2018-го года техническим спонсором ЦСКА выступал Umbro. Клуб остался недоволен сотрудничеством с компанией: два сезона подряд "армейцы" презентовали свою форму позже остальных команд лиги. "Нас сильно подвели наши партнеры из Umbro. У них свои объяснения, что произошел сбой на фабрике. Но нам от этого не легче. Считаю, что для клуба уровня ЦСКА это непозволительно", — комментировал ситуацию гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

В нынешнем сезоне РПЛ Joma выступает техническим спонсором ФК "Уфа".


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Теги: ЦСКА Joma
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