ЦСКА представил форму от нового технического спонсора

Домашняя версия формы сделана в традиционных для ЦСКА красно-синих цветах. Гостевой вариант представлен в бело-серой расцветке, а резервная форма стала желто-черной.
О сроке соглашения и сумме контракта ЦСКА с испанской компанией не сообщается.
С 2018-го года техническим спонсором ЦСКА выступал Umbro. Клуб остался недоволен сотрудничеством с компанией: два сезона подряд "армейцы" презентовали свою форму позже остальных команд лиги. "Нас сильно подвели наши партнеры из Umbro. У них свои объяснения, что произошел сбой на фабрике. Но нам от этого не легче. Считаю, что для клуба уровня ЦСКА это непозволительно", — комментировал ситуацию гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
В нынешнем сезоне РПЛ Joma выступает техническим спонсором ФК "Уфа".