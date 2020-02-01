Егоров: У "Сельты" нет права выкупа Смолова

Спортивный журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале "Футбольный Биги" сообщил детали по переходу нападающего " Локомотива " Фёдора Смолова в испанскую "Сельту" на правах аренды

Источник: ФК "Сельта"

По его информации, у "кельтов" нет права выкупа на 29-летнего футболиста, которого арендовали до конца сезона 2019/2020. Но не исключено, что команды начнут переговоры о полноценном трансфере игрока в апреле-мае в случае его удачного выступления.



Ранее в СМИ сообщалось, что "Сельта" имеет право выкупа нападающего за 6 или за 10 млн евро.



Смолов, который только недавно пополнил команду, имеет возможность дебютировать в Испании уже сегодня. Он заявлён на игру 22 тура Ла Лиги против "Валенсии", которая начнётся сегодня в 23:00 по московскому времени.