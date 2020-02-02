"В "Ростов" переходит вратарь "Зенита" Максим Рудаков. Сегодня вратарь прилетает в расположение ростовчан в Катаре. Ранее на голкипера претендовали самарские "Крылья", — пишет журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги".
Последние два года 24-летний голкипер выступал в Финляндии, где играл за столичный "ХИК", в составе которого в 2018 году стал чемпионом страны. В январе у Рудакова закончился срок аренды.
"Ростов" находится на сборах в Катаре, где принимает участие в очередном Кубке Париматч Премьер. Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут 4 февраля против белградского "Партизана".
Источник: вратарь "Зенита" переходит в "Ростов"
Голкипер "Зенита" Максим Рудаков, ранее выступавший на правах аренды в финском "ХИКе", продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: ФК "Зенит"
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