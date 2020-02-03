- Просто в "Спартаке" тогда было много хороших игроков, опытных – Попов, Промес. И был Каррера, который говорил: "Подожди, подожди, я дам тебе времени побольше". Но не получилось. Педро Роша тоже хороший игрок, - цитирует Адриано "Чемпионат".
Напомним, 25-летний Роша перешёл в "Спартак" в августе 2017 года за 12 млн евро из "Гремио". С апреля по декабрь 2019 он находился в аренде в "Крузейро", а с января 2020 - в "Фламенго". За "Спартак" он провёл 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал две голевые передачи.
32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 по июль 2019 года, перейдя в "Палмейрас" за 1 млн евро. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат и суперкубок России.
55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Ныне он тренирует греческий АЕК.
"Каррера говорил: "Подожди, подожди". Луис Адриано объяснил, почему у Роши не получилось в "Спартаке"
Экс-нападающий московского "Спартака" Луис Адриано рассказал, почему его соотечественнику - Педро Роше, не удалось закрепиться в московской команде.
Источник: ФК "Спартак"
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