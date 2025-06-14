"Теперь проблем с получением гражданства нет. Он женился на гражданке России, теперь быстро сможет получить паспорт. Если захочет - спокойно получит", - сказал "Матч ТВ" гендиректор "Динамо" Шамиль Газизов.
27-летний Касинтура в минувшем сезоне провел за дагестанский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами. В большом футболе на профессиональном уровне анголец выступает лишь с 2021 года, придя из футзала.
Анголец Касинтура может получить российское гражданство
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Эгаш Касинтура может получить российское гражданство.
Фото: ФК "Динамо" Мхч