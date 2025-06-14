"Поверьте, всем будет наплевать, в какой футбол играет "Динамо", если оно начнет добиваться результатов. Карпин будет прививать команде тот футбол, в который играет сборная. У "Динамо" нет задачи показывать интересный футбол, задача этой команды — бороться за первое место", — сказал Дьяков "РБ Спорт".
"Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. С российским специалистом подписан контракт сроком до 2028 года. В минувшем сезоне бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В мае клуб уволил чешского тренера Марцела Личку из-за неудовлетворительных результатов.
Дьяков: всем будет наплевать, в какой футбол играет "Динамо", если команда даст результат
Экс-футболист "Ростова" Виталий Дьяков оценил шансы "Динамо" после назначения Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Мск