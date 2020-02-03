"Я отдал им доступ, а они веселились". "Енисей" уволил спортдиректора, который отдал соцсети бывшему пресс-атташе

Красноярский "Енисей" объявил об увольнении спортивного директора Дениса Петровского.

Источник: ФК "Енисей"

Сообщается, что тот, в период с 25 по 30 января 2020 года он ограничил работу действующей пресс-службы и отдал бразды правления журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-аттташе команды Станиславу Меркису.



- Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные – фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение, - сказано в заявлении клуба.



Сам Петровский таким образом хотел «дискредитировать персонально» директора "Енисея" Алексея Ивахова.