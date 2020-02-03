"Я с детства симпатизировал "Арсеналу". Мой дядя был ярым фанатом этой команды, а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.
Хорошо помню Аршавина в "Арсенале". Мне нравилось, как он играл. Фантастический был футболист.
Наверное, у нас есть что-то общее. Отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле плюс-минус одинаковые", - цитирует Сигурдссона "Чемпионат".
Аршавин выступал за "Арсенал" с зимы 2009 года по 2013 год. За это время он провел 144 матча и забил 31 гол.
20-летний Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из шведского "Норрчепинга".
А. Сигурдссон: Аршавин был фантастическим футболистом
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что с детства болеет за "Арсенал". Футболист отметил, что помнит игру Андрея Аршавина в лондонском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
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