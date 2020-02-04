32-летний Рыков признался, что назначение Бувача произошло очень быстро. Пока он сам не общался с боснийцем, но слышал, что его хотели назначить главным тренером в лондонском "Арсенале". Защитник считает, что для функционера опыт в "Динамо" станет чем-то новым. Однако сам Рыков заявил, что многие в команде не знали о прошлом Бувача.
- Если честно, половина команды была не в курсе, кто это такой. Всю информацию - про Клоппа и так далее - узнавали из прессы, - заявил Рыков в интервью "Советскому спорту".
58-летний Бувач был ассистентом у Юргена Клоппа в "Майнце", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле" с 2001 по 2018 год.
Рыков - о Буваче: многие в "Динамо" не знали о его прошлом с Клоппом
Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков признался, что многие в команде не знали прошлое нового спортивного директора команды Желько Бувача.
Источник: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»