Семин: не знаю, продлит ли Чорлука контракт с "Локомотивом"

Главный тренер московского клуба Юрий Семин заявил, что ему ничего неизвестно о том, что защитник команды Ведран Чорлука подпишет с "Локо" новый контракт.

Фото: ФК "Локомотив"