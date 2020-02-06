"Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с "Локомотивом". Был бы я рад, если б он остался еще на пару лет в клубе? Не готов ответить на этот вопрос. Опережать события не будем", - цитирует Семина Sport24.
Ранее в телеграм-канале "Ловите инсайд" появилась информация, что хорватский футболист подпишет с "Локомотивом" новое соглашение по системе 1+1. Отмечалось, что зарплата Чорлуки будет сокращена в два раза.
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма" за 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел 18 матчей, но результативными действиями не отметился.
Семин: не знаю, продлит ли Чорлука контракт с "Локомотивом"
Главный тренер московского клуба Юрий Семин заявил, что ему ничего неизвестно о том, что защитник команды Ведран Чорлука подпишет с "Локо" новый контракт.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»