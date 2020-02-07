"Естественно, такой матч интересен болельщикам и журналистам, это особенная встреча. Но, в конце концов, это тренировочные матчи, и надо быть готовыми к сезону.
Конечно, мы профессиональные футболисты и хотим выиграть все матчи независимо от того, товарищеские они или нет. Однако, прежде всего, мы должны хорошо выполнить поставленные задачи", — цитируют Натхо "Известия".
Натхо в настоящее время принимает участие в составе "Партизана" в товарищеском турнире Кубке Париматч Премьер. Завтра, 8 февраля, в 14:00 по МСК "Партизан" встретится с московским "Спартаком".
Бибрас Натхо - чемпион России 2015/16 в составе московского ЦСКА. Всего за армейский клуб Натхо провел 142 матча и забил 28 мячей. Ранее израильтянин выступал в России за казанский "Рубин" и становился с ним обладателем Кубка и Суперкубка России.
Натхо: матч со "Спартаком" будет особенным
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за белградский "Партизан" поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским "Спартаком".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»