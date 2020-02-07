- Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим, - рассказал Черчесов.
31-летний Мамаев после выхода на свободу подписал контракт с "Ростовом" и уже сыграл за команду на Кубке Париматч Премьер. Полузащитник в последний раз играл за сборную в групповом этапе чемпионата Европы с Уэльсом (0:3)
28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что не был вызван на сборы с основной командой "Зенита" и был отправлен в "Зенит-2". Он появлялся в составе сборной последний раз в товарищеской игре против Испании (3:3) в ноябре 2017 года, где отдал голевую передачу.
Черчесов: Мамаев и Кокорин два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективах возвращения полузащитника Ростова Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную.
Источник: Инстаграм Александра Кокорина
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