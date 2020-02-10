33-летний футболист летом подписал контракт с курским "Авангардом", выступающего в ФНЛ, но в январе стороны расторгли соглашение. Алан успел провести за команду 13 матчей и забить гол.
Касаев выступал в РПЛ за "Кубань", "Динамо", "Рубин" и "Локомотив". В составе казанского клуба он стал чемпионом России в 2009 году, в составе "железнодорожников" по итогам сезона 17/18. Трижды выигрывал кубок России и ещё дважды Суперкубок страны.
"Алания" после 18 туров идёт второй в ПФЛ в зоне "Юг", набрав 43 очка.
Двукратный чемпион России Касаев тренируется в составе "Алании" из ПФЛ
Бывший футболист "Рубина" и "Локомотива" Алан Касаев находится на сборах "Алании", сообщает группа болельщиков команды в соцсети "Вконтакте".
Источник: Сообщество болельщиков ФК "Алания" "Вконтакте"
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