- Я получаю много телефонных звонков из России по поводу Прийовича. У него есть опыт работы с тренером Черчесовым и с семьей Саввиди, так что это естественно, - заявил агент.
Лесьневский также добавил, что несмотря на слухи, что 29-летний серб является свободным агентом, у него действующий контракт с "Аль-Иттихадом" на 3.5 года. Но он также заявил, что нападающий может покинуть команду для большей игровой практики перед Евро-2020.
Прийович в 2015-2016 год выступал за польскую "Легию" под руководством нынешнего наставника сборной России Станислава Черчесова, выиграв чемпионат и кубок Польши. Арабский клуб выкупил его год назад у ПАОКа за 10 млн евро.
Сообщалось, что сербским футболистом интересуется московский "Локомотив".
Агент Прийовича, которым интересуется "Локомотив": я получаю по нему много звонков из России
Агент нападающего "Аль-Иттихада" Александара Прийовича Филип Лесьневский в интервью Sport24 рассказал об повышенном интересе к сербу из России.
Источник: gazzetta.gr
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