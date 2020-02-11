По сведениям Егорова, тогда "Динамо" предлагало 29-летнему игроку зарплату в 4,5 млн евро в год, включая бонусы. Футболист решил посмотреть несколько матчей команды и отказался.
Напомним, летом "Динамо" арендовал нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна, а зимой подписал Николая Комличенко из "Млады Болеслав".
Егоров также добавил, что этим трансферным окном "Локомотив" пытался вернуть футболиста, который выступал за них с 2014 по 2015 год, но предложили условия куда хуже динамовских.
В нынешнем сезоне Ньясс провёл три матча в АПЛ, но не отметился результативными действиями. За "Локомотив" он провёл 35 матчей, забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.
Егоров: Ньясс мог летом перейти в "Динамо" на 4,5 млн евро в год
Спортивный журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале "Футбольный Биги" рассказал, что прошлым летом "Динамо" могло усилиться нападающим английского "Эвертона" Бай Умаром Ньяссом.
Источник: ФК "Локомотив"
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