Б. Игнатьев назвал "не совсем адекватной" новость о возможном уходе Семина из "Локомотива"

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном уходе Юрия Семина из "Локомотива" в конце сезона.
Источник: ФК "Локомотив"
У Игнатьева спросили, как можно относится к мысли, что контракт Семина могут не продлить.

- Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его еще лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат, - цитирует тренера "RT на русском".

Также Игнатьев добавил, что любому тренеру после Семина будет очень тяжело удивить и мотивировать футболистов. Он не хочет думать о сменщике Семина, так как считает это ошибкой.

Юрий Семин в четвертый раз возглавил "Локомотив" в 2016 году, завоевав по нынешнее время чемпионат, Суперкубок и два Кубка России. "Железнодорожники" также дважды играли в Лиге чемпионов.


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Теги: Локомотив Семин Игнатьев Б.
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