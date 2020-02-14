Вместимость арены, построенной в конце 2016 года, составляет 68 тыс. зрителей. Получается, что около 476 тыс. зрителей хотят посетить матчи в Санкт-Петербурге.
"Газпром Арена" примет четыре матча на турнире. Два матча сборной России на групповом этапе, а также игру Финляндия - Бельгия и один из четвертьфиналов турнира. Также на питерском стадионе пройдёт финал Лиги чемпионов в 2021 году.
"Газпром Арена" - 4-я среди всех стадионов Евро-2020 по спросу билетов
Спрос на билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут на "Газпром Арене" в семь раз превышает вместимость арены, сообщает журналист Василий Конов.
Источник: ФК "Зенит"
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