"Газпром Арена" - 4-я среди всех стадионов Евро-2020 по спросу билетов

Спрос на билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут на "Газпром Арене" в семь раз превышает вместимость арены, сообщает журналист Василий Конов.

Источник: ФК "Зенит"