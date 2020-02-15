Уткин: на НТВ-плюс клубы могли отстранить комментатора от своих матчей

Футбольный блогер Василий Уткин, в прошлом работавший комментатором на ТВ, рассказал, что раньше клубы РПЛ могли запретить определенным комментаторам работать на их матчах.
Фото: скриншот из видео на youtube-канале Gazgolder
"Чтобы это не выглядело откровением или тайной, а то мало ли. Да, когда-то клубы могли забанить на трансляциях своих матчей - замечу, только в чемпионате России - одного комментатора.

Что важно: этого никто не скрывал, и все случаи бана оглашались. Я же и публиковал. Публичность была условием. Так что это просто кто-то забыл, а не страшная тайна из-под покрывала мрака. А почему забыли? Да потому, что это неважно", — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин в эфире радио "Эхо Москвы" говорил, что московский "Спартак" просил отстранить от работы на его матчах комментатора Алексея Андронова.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уткин Спартак Андронов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Матч "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара на свалке
"Рига" Кононова обыграла "Мордовию" 1
Выдра, которым интересовался "Локомотив", прокомментировал победу над "Саутгемптоном"
Владелец "Сочи" - о Кокорине: ситуация непростая, договоренности с "Зенитом" пока нет 4
Мамаев - в старте "Ростова" на игру с АИКом
Тедеско может уйти из "Спартака" 7
"Бернли" в гостях переиграл "Саутгемптон"
Селюк сообщил, что в "Химках" погасили долги
Стал известен состав ЦСКА на игру с "Сириусом" 4
"У него есть голова на плечах". Конте прокомментировал интерес к Мартинесу со стороны других клубов
В "Химках" сообщили, что у клуба нет долгов перед игроками
Гендиректор "Зенита" сообщил, что клуб не принимал решение о конкретных условиях аренды Кокорина в "Сочи" 12
Арустамян предположил, что стало причиной ухода Смолова из "Локомотива" 4
Лэмпард выделил самого опасного игрока у "МЮ"
Уткин: на НТВ-плюс клубы могли отстранить комментатора от своих матчей
ЦСКА обыграл "Делемон" 5:0. У Кучаева хет-трик 5
Тедеско: у нас одна из самых молодых команд в лиге 3
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом" 3
Тедеско: есть прогресс в изучении русского языка 1
Тедеско рассказал, почему он выбрал именно "Спартак" 7
Семья Глейзеров продаст "МЮ" за сумму более 2,4 миллиарда фунтов
"Милан" планирует выкупить Ребича у "Айнтрахта"
Бубнов: Головин выглядит лучше Фабрегаса 4
Симеоне может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"
Слуцкий подколол Тарасова на тренировке за шутку про коронавирус (видео)
Назван стартовый состав ЦСКА на матч со швейцарским клубом. Ранее заявленный Гогуа заболел 6
"Шинник" сыграл вничью с ростовским СКА на Кубке ФНЛ
Каррера: Россия всегда будет в моем сердце 1
Гвардиола может покинуть "Сити" в конце сезона 6
Бывший нападающий "Тамбова" перешел в "Текстильщик" 1
Все новости