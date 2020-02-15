"Чтобы это не выглядело откровением или тайной, а то мало ли. Да, когда-то клубы могли забанить на трансляциях своих матчей - замечу, только в чемпионате России - одного комментатора.
Что важно: этого никто не скрывал, и все случаи бана оглашались. Я же и публиковал. Публичность была условием. Так что это просто кто-то забыл, а не страшная тайна из-под покрывала мрака. А почему забыли? Да потому, что это неважно", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
Ранее Уткин в эфире радио "Эхо Москвы" говорил, что московский "Спартак" просил отстранить от работы на его матчах комментатора Алексея Андронова.
Уткин: на НТВ-плюс клубы могли отстранить комментатора от своих матчей
Футбольный блогер Василий Уткин, в прошлом работавший комментатором на ТВ, рассказал, что раньше клубы РПЛ могли запретить определенным комментаторам работать на их матчах.
Фото: скриншот из видео на youtube-канале Gazgolder
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