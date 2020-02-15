Уткин: на НТВ-плюс клубы могли отстранить комментатора от своих матчей

Футбольный блогер Василий Уткин, в прошлом работавший комментатором на ТВ, рассказал, что раньше клубы РПЛ могли запретить определенным комментаторам работать на их матчах.

Фото: скриншот из видео на youtube-канале Gazgolder