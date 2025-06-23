По информации источника, "Фламенго" продолжает попытки заполучить атакующего полузащитника московского "Динамо" и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Сообщается, что переговоры между клубами все еще продолжаются, но пока не привели к соглашению о цене трансфера.
Карраскаль выступает за "Динамо" с лета 2023 года. В минувшем сезоне колумбийский хавбек отметился 8 забитыми голами и 5 голевыми передачами в 35 матчах чемпионата и Кубка России. Контракт 27-летнего футболиста с бело-голубыми истекает в июне 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Фламенго" и "Динамо" продолжают переговоры по трансферу Карраскаля
Хорхе Карраскаль может этим летом покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"