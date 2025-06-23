- Решение "Спартака" взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всё-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы. Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев - лучший вариант, если только Даку у "Рубина" не могут купить, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководство московского "Спартака" приняло решение сделать трансферной целью 30-летнего нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. В прошедшем сезоне на счету форварда 30 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 результативных паса.
До этого, по данным СМИ, красно-белые планировали заключить контракт с 34-летним нападающим Антоном Заболотным (31 матч во всех турнирах, 6 голов и 6 ассистов в прошедшем сезоне за подмосковные "Химки").
Червиченко оценил информацию о решении "Спартака" подписать Сергеева вместо Заболотного
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу информации о решении красно-белых подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, а не Антона Заболотного.
Фото: МатчТВ