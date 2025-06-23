Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Аль-ХиляльЗавершен
Манчестер Сити
6 - 0 6 0
Аль-АйнЗавершен
Атлетико
22:00
БотафогоНе начат
Сиэтл Саундерс
22:00
ПСЖНе начат

Червиченко оценил информацию о решении "Спартака" подписать Сергеева вместо Заболотного

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу информации о решении красно-белых подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, а не Антона Заболотного.
Фото: МатчТВ
- Решение "Спартака" взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всё-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы. Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев - лучший вариант, если только Даку у "Рубина" не могут купить, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что руководство московского "Спартака" приняло решение сделать трансферной целью 30-летнего нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. В прошедшем сезоне на счету форварда 30 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 результативных паса.

До этого, по данным СМИ, красно-белые планировали заключить контракт с 34-летним нападающим Антоном Заболотным (31 матч во всех турнирах, 6 голов и 6 ассистов в прошедшем сезоне за подмосковные "Химки").

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится