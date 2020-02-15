Лапочкин назвал нелюбимых игроков в чемпионате

Арбитр РПЛ Сергей Лапочкин назвал имена игроков, матчи которых судить ему особенно сложно.
Фото: ФК "Краснодар"
"Как правило, это одни и те же футболисты. Взять мировой футбол — это Суарес. В России было несколько моментов с Шапи.

Это симуляции, например. Причем необязательно в штрафной. Сашу Ташаева очень сложно судить. Он очень грамотно все делает. "Подставляется". Это футбол. Задача игрока — заработать преимущество. И не важно, как. А моя задача — определить, что произошло. Хороший урок мне как-то дал Руслан Аджинджал. Не было фола, но он упал. Говорю ему: "Руслан, не надо больше так делать". Посмотрел на меня: "Сереж, это моя работа. Я же ничего у тебя не прошу. А твоя работа, определить, фол это или нет". Это был мой первый или второй сезон в премьер-лиге. Слова врезались в память", — приводит слова Лапочкина "Спорт-Экспресс".

В первой части чемпионата России Сергей Лапочкин отработал 13 матчей, назначил три пенальти и показал одну красную карточку.

Первый матч после возобновления РПЛ состоится 28 февраля в Самаре. "Крылья Советов" примут "Оренбург".

После 19 туров в турнирной таблице лидирует питерский "Зенит", опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.


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Теги: Лапочкин Сулейманов
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