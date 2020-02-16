- Для него это огромный шаг вперед. Я посоветовал ему принять предложение "Спартака", потому что это большой шанс. У него расширился круг возможностей. Если бы Соболев остался в "Крыльях", неизвестно, что произошло бы потом, - цитирует Комбарова "РГ".
Защитник считает, что если бы Соболев не перешёл в "Спартак" зимой, он мог бы перестать забивать и потерять возможность сыграть в российском топ-клубе. Комбаров думает, что нападающий раскроется в московском клубе и, возможно, сможет переехать в Европу.
33-летний Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год, выиграв чемпионат и суперкубок России.
Д. Комбаров: посоветовал Соболеву принять предложение "Спартака"
Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за самарские "Крылья Советов", рассказал, что нападающий Александр Соболев советовался с ним перед переходом в стан "красно-белых".
Источник: ФК "Спартак"
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