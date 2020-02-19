"В "Фейеноорде" играл со Смоловым. Запомнил его как талантливого форварда для его возраста. Слышал, что он перешел в "Сельту".
В "Краснодаре" тоже многие бы могли уехать в топ-лигу. Шапи — легко, он очень талантлив. Если будет слушать тренера и не отвлекаться от футбола, окажется в большом клубе. Еще я играл с Игнатьевым и увидел в нем достаточный потенциал, чтобы перейти в Европу, а не в другой российский клуб", — цитирует Вильена Sport24.
Тонни Вильена перешел в "Краснодар" летом прошлого года из "Фейеноорда" за 9 миллионов евро. Контракт полузащитника рассчитан до 2024-го года.
В сезоне 2019/2020 на счету Вильены 27 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, в которых 25-летний полузащитник забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Перед возобновлением РПЛ "Краснодар" занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.
Вильена назвал игроков "Краснодара", которые могли бы уехать в Европу
Нидерландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена рассказал, кто из игроков "быков" мог бы продолжить карьеру в европейских командах.
Фото: Global Look Press
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