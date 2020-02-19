"Рома – один из самых возрастных игроков команды, входит в тройку "стариков", плюс его опыт, багаж в виде международных выступлений. Пример Романа показателен для молодых, нужно работать на тренировках, это также важно для тренера, что люди с таким статусом не позволяют себе прохладно относиться к тренировкам. Важно донести через таких футболистов, что как пашешь на тренировках, так и играешь на поле", — приводит слова Алексея Еременко "Р-Спорт".
Роман Еременко подписал контракт с "Ростовом" в январе 2019-го года. Срок соглашения рассчитан до июня 2023-го года.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего полузащитника 14 матчей за "Ростов" в чемпионате, в которых Еременко забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Перед весенней частью РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Отец Еременко заявил, что пример Романа показателен для молодых в "Ростове"
Алексей Еременко, недавно возглавивший юрмальский "Спартак", прокомментировал выступления своего сына Романа за "Ростов".
Фото: РИА Новости
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