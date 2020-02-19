"Знаю, что медиа писали об интересе "Спартака". Лично ко мне оттуда не обращались. То же самое могу сказать о клубах из других стран: только слухи.
По-моему, я все сделал правильно, что перешел в "Краснодар". Это лучшее, что я мог сделать. А за эти полгода я как раз адаптировался в "Краснодаре" и больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмерки, бокс-ту-бокс — обе позиции меня устраивают, никаких проблем. Счастлив в "Краснодаре", — приводит слова Вильены Sport24.
Вильена перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно, подписав контракт сроком на пять лет.
В РПЛ 2019/2020 на счету 25-летнего полузащитника 17 матчей и два забитых мяча.
"Краснодар" после 19-го тура занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.
Первый официальный матч весной команда Мурада Мусаева проведет 1 марта на своем поле против "Уфы".
Вильена: лучшее, что я мог сделать - перейти в "Краснодар"
Нидерландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена поделился впечатлениями о нахождении в составе российского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
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