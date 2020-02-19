- Не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом "Урал". Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет. В "Рубин" или еще куда-то, - цитирует Иванова "БИЗНЕС Online".
Иванов заявил, что многие футбольные деятели сказали, что Меркулов не вызывается в сборную из-за того, что "Екатеринбург - деревня" и, если футболист так считает, то он будет сидеть и тренироваться в "Урале-2" до лета.
Президент "Урала": если Меркулов считает Екатеринбург деревней, будет играть в "Урале-2"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Михаила Меркулова в казанский "Рубин".
Источник: ФК "Урал"
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