"Самое главное, чтобы Рома был доволен переходом. Он продолжит играть в Москве, семья рядом. Это только плюс. Ничего удивительного в том, что он вернулся в "Спартак" спустя 10 лет, нет. Он, как и опытные Виталий Дьяков и Николай Тюнин должны помочь "Спартаку-2" сохранить место в ФНЛ. Думаю, не стоит исключать вариант, при котором Шишкин сможет сыграть за главную команду", - цитирует Самедова РИА Новости.
В составе "Спартака" Шишкин два раза становился серебряным призером РПЛ.
"Спартак-2" после 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 25 очков. Последним клубом Романа Шишкина было "Торпедо".
Самедов: не стоит исключать вариант, при котором Шишкин сможет сыграть за главную команду "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов прокомментировал переход защитника Романа Шишкина в "Спартак-2".
Фото: РИА Новости
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