Иванов: если девчонка обыгрывает пацанов, почему ей нельзя дальше выступать на уровне мальчиков? Вспомните Холанда

Президент "Урала" и мини-футбольной "Синары" Григорий Иванов не понимает, почему в России девочкам (до 12-14 лет) запрещают играть в соревнованиях для мальчиков.
Источник: ФК "Урал"
Иванов рассказал, что у них прошел региональный этап чемпионата России по мини-футболу среди детей 2008 года, так в одной из команд выступала девочка, которая хорошо выступила со своей командой, но её не хотят допустить до финальной части турнира. Он считает, что нужно исправить регламент и, если, девочка будет хорошо играть в футбол, то она сможет играть вместе с мальчиками. Иванов вспомнил историю нападающего "Боруссии Дортмунд" Эрлинга Холанда.

- Я за то, чтобы талантливые девчонки до 12-14 лет играли и тренировались с пацанами. Почитайте историю Холанда, который сейчас забивает в каждом матче. Он ведь как раз до 14 лет тренировался в смешанной команде. А ныне наводит ужас на всю Европу. Если девчонка обыгрывает пацанов, почему ей нельзя дальше выступать на уровне мальчиков, - цитирует Иванова "СЭ".


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Теги: Урал Иванов
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