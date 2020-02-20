Иванов: если девчонка обыгрывает пацанов, почему ей нельзя дальше выступать на уровне мальчиков? Вспомните Холанда

Президент "Урала" и мини-футбольной "Синары" Григорий Иванов не понимает, почему в России девочкам (до 12-14 лет) запрещают играть в соревнованиях для мальчиков.

Источник: ФК "Урал"