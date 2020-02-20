Самедов выразил надежду, что Кокорин попадет в заявку сборной на Евро-2020

Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о нападающем "Сочи" Александре Кокорине.
Фото: "Чемпионат"
"Мы с Сашей играли в "Динамо". Он еще молодым был. Потом и в сборной. Это один из лучших нападающих в стране. Надеюсь, он еще покажет себя и поедет на Евро. Кокорин — яркий игрок с качествами топового футболиста. Все знают о них. К сожалению, та история, которая произошла с ним, оставила его без большого футбола почти на два года. Но сейчас, я уверен, он другой человек", - цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Кокорин в феврале перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. О переходе изначально было объявлено в январе, но форвард отказался, после чего был переведен в "Зенит-2". Владелец сочинского клуба Борис Ротенберг в итоге смог убедить Кокорина помочь команде в оставшейся части сезона.

Кокорин сыграл за "Сочи" в двух товарищеских матчах: против "Динамо" и "Астаны", забив в них два гола.


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Теги: Самедов Кокорин Сборная России
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