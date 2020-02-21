Как заявил Сайманов, то в клубе очень надеялись на Тарасова, которого они подписали до конца сезона, но он выбыл из-за травмы на полный срок своего контракта. Однако гендиректор заявил, что клуб не будет расставаться с футболистом.
- "Рубин" ни в коем случае не собирается расторгать контракт с Тарасовым. Наоборот клуб окажет ему всяческую поддержку в лечении и восстановлении этой сложной травмы, - цитирует Сайманова "Бизнес Online" .
Напомним, у 32-летнего Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.
Гендиректор "Рубина": мы не будем расторгать контракт с Тарасовым
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал травму, которую полузащитник Дмитрий Тарасов получил на тренировке.
Источник: "Бизнес Online"
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