Как сообщает источник, в последние дни трансферного окна казанцы делали предложение "Уралу" по Меркулову, но трансфер заблокировал лично президент клуба Григорий Иванов, заявивший, что игрок поступает неблагодарно по отношению к клубу.
В сезоне 2019/2020 Меркулов провел 20 матчей за "Урал" во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи.
Действующий контракт футболиста с "Уралом" рассчитан до конца текущего сезона.
"Рубин" попытается подписать Меркулова летом
Защитник "Урала" Михаил Меркулов может перейти в казанский "Рубин" в летнее трансферное окно, сообщает телеграм-канал "Инсайдлар".
Фото: РИА "Новости
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