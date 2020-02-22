"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Чайку". Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе железнодорожников хет-трик оформил нападающий Антонио Эдер. У "Чайки" отличился Игорь Леонтьев.
Товарищеский матч
Локомотив - Чайка 3:1
Голы: Эдер, 16, 27, 39, Леонтьев, 49
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Игнатьев (Живоглядов, 62), Кверквелия, Чорлука (Мурило, 71), Хёведес (Рыбусь, 63), Магкеев, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов (Рыбчинский, 63), Жоао Мариу, Эдер (Алексей Миранчук, 46).
"Чайка": Киселёв, Чистяков, Васильев, Тумасян, Карташов, Машнев, Гасанов (Коротаев, 69), Леонтьев, Кулик, Безденежных, Подбельцев (Камеш, 77).
Хет-трик Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Чайку"
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