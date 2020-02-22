"Мы рассержены. Наступает наиболее важный, решающий момент, и нам следует перевернуть страницу. "Реал" был лидером. А теперь мы вторые. Любая ошибка может оставить без трофея.
Было много аспектов вокруг матча… Но его проиграли мы, не судья и не ВАР", — цитирует Рамоса Marca.
Вчера "Реал" проиграл на выезде "Леванте" со счетом 0:1 и пропустил "Барселону" в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги. По итогам 25-го тура "сливочные" отстают в турнирной таблице от "блауграны" на 2 очка.
На следующей неделе "Реалу предстоит провести матч 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити" (26 февраля), а 1 марта подопечных Зидана ждет "Эль Классико". Оба матча пройдут на "Сантьяго Бернабеу".
Рамос: для "Реала" наступает решающий момент
Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение в 25-м туре Примеры от "Леванте" (0:1).
Фото: Reuters
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