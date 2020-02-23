- Время истекло, когда Россия забила. Мы уже праздновали победу. Нам предложили бить пенальти, но мы отказались и отдали победу России. В итоге победу присудили нам, это справедливо, - цитирует Олича telegram-канал "Футбольный Биги".
Напомним, россияне впервые за все существование турнира не выиграли его. Финальный матч сопровождался большим скандалом.
Олич прокомментировал скандал в финале Кубка Легенд
Футболист сборной Звезд Ивица Олич прокомментировал скандал, который обернулся в финале турнира в матче против сборной России.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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