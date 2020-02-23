Прежде всего Олич отметил, что обе команды были слишком эмоциональны. Он считает, что в товарищеских турнирах прежде чем показать красную карточку, нужно об этом сначала сказать. Но он отметил, что в итоге, получилась красивая игра и они справедливо победили, а также прокомментировал работу Александры Пономаревой в качестве главного судьи.
- Думаю, такая игра для нее слишком тяжелая. Все-таки на такие матчи надо ставить рефери поопытнее. Не надо в таких встречах давать красные карточки, - цитирует Олича Sport24.
Олич - о девушке-судье: на финал Кубка Легенд надо ставить рефери поопытнее
Участник команды звезд Ивица Олич прокомментировал судейство в финале Кубка Легенд.
Источник: УЕФА
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