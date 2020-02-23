"Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины.
Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему "пока". Он был в шоке", — цитирует Яровинского "Чемпионат".
В сезоне 2019/2020 Дабур провел всего 8 матчей. 2 за "Севилью" и 6 за "Хоффенхайм". Голами 27-летнйй израильский нападающий не отметился.
В настоящее время Олег Яровинский работет спортивным директором в казанском "Рубине". Ранее 38-летний специалист работал вместе с главным тренером Леонидом Слуцким в голландском "Витессе".
Яровинский: нападающий "Хоффенхайма" был готов подписывать контракт, но мы развернули его прямо в офисе
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, почему нападающий "Хоффенхайма" Моанес Даббур не перешел в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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