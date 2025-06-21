"У Челестини очень хорошая игровая философия. Но ему нужно будет хорошо понять ваш менталитет, а также изучить состав ЦСКА, чтобы эффективно общаться с игроками. И, конечно, ему нужно показывать качественную игру, чтобы добиваться результатов", - приводит слова Константина "ВсеПроСпорт".
49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини 20 июня был назначен главным тренером московского ЦСКА. Контракт между "армейцами" и наставником был заключен на срок до лета 2027 года с возможностью его продления на ещё один сезон.
ЦСКА на правах обладателя национального Кубка начнёт сезон-2025/26 12 июля матчем за Суперкубок России против действующего чемпиона страны "Краснодара".
Президент "Сьона" рассказал, что нужно делать Челестини, чтобы добиваться результатов в ЦСКА
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин высказался о назначении на пост главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА